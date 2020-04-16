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《安家》（即將上架）

2020-04-16 列印
《安家》（即將上架）
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  內地劇天后孫儷主演的一部都市情感劇，由日劇《賣房子的女人》改篇而成。眾所周知，孫儷最拿手演宮鬥戲，而今次《安家》亦儼如一齣職場宮鬥戲碼，劇中是房產代理人和同事搶單、對客戶見招拆招、甚至和家人也要鬥智鬥勇，但《安家》還多了一份現代人溫暖的一面，究竟怎樣才算是安家？
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