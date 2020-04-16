《鬢邊不是海棠紅》（即將上架）

改編自水如天兒的同名網絡小說，講述上世紀三十年代的北平，一代天才京劇名伶商細蕊與愛國熱血商人程鳳台因戲結緣相知，兩人在梨園百態和戰火動亂中並肩奮鬥前行，堅定了振興京劇國粹的信念和定傾扶危以身救國的崇高理想，最終攜手與殘酷命運砥礪抗爭的傳奇故事。







劇集由于正出品，惠楷棟執導，黃曉明、佘詩曼及尹正領銜主演，于正出品的《延禧攻略》好評如潮，尤其是服裝造型及色調都大獲好評。《鬢邊不是海棠紅》也承繼這個格調，劇中很多道具及頭飾都是從民間搜集而來，相當花心思。而《鬢》播出後不少觀眾都大讚有電影質感，此外，新劇以近年少有的戲曲為題材，劇組更力邀著名京劇表演藝術家畢谷雲擔任戲曲顧問，以及當代京劇名旦尹俊和牟元笛全程指導，絕對落重本。