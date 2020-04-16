國際巨星紛響應「一同宅家」打氣騷 Gaga做搞手 網上任睇 學友Eason齊撐抗疫醫護

張學友及陳奕迅今月將聯同多位國際名人、巨星，包括：Lady Gaga、Taylor Swift、Billie Eilish和碧咸夫妻等，演出慈善基金組織Global Citizen的盛大慈善演唱會《One World：Together At Home》（一個世界，一同宅家），並將於美國時間本月18日（香港時間4月19日凌晨2時）透過各大主要網上平台全球直播，為各地正在奮力對抗新冠病毒肺炎疫情的醫護人員打氣！



由Lady Gaga擔任策劃、國際公益組織「全球公民運動」（Global Citizen）和世界衞生組織（WHO）舉辦的慈善演唱會《One World：Together At Home》（一個世界，一同宅家），邀得多位重量級歌手、鋼琴家參與演出。



除了Gaga外，將亮相的還有Taylor Swift、Billie Eilish、Chris Martin、郎朗、John Legend、Celine Dion、Jennifer Lopez、Andrea Bocelli、Elton John、Paul McCartney、Stevie Wonder、Jennifer Hudson、Sam Smith、Shawn Mendes、Ellie Goulding及Alicia Keys等，粒粒國際巨星！為善不甘後人的「萬人迷」碧咸及太太Victoria，以及超模兼製作人Heidi Klum也位列亮相名單，齊響應「一同宅家」，透過減少不必要的外出行程，減低感染病毒的風險，盡力避免增加前線抗疫醫護人員的工作壓力。



學友期望：疫情盡快過去



「歌神」張學友和陳奕迅（Eason）也獲邀在《One World：Together At Home》上獻唱，對於獲邀參與這個星光熠熠的盛大慈善演唱會，學友表示：「只是做自己該做的事，希望可以幫上一點忙，疫情盡快過去。」這個演唱會除了有各地巨星獻唱，為全球抗疫醫護打氣外，亦將播出疫情下，多地的醫生、護理師和家庭面對疫境的訪問片段，全球觀眾可透過多個電視頻道及主要網上視頻平台觀看直播。



「全球公民運動」聯合創始人Hugh Evans表示：「安排這一特別節目是要向英勇奮戰的社區衞生工作者表示敬意和支持，並顯示我們團結一致，鼓勵全球阻止新冠病毒疫情，我們通過全球直播音樂表演，娛樂和其他活動，向奮不顧身保護我們健康的醫務人員表示謝意！」