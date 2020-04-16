韓星徐成元染新冠肺炎離世

韓國70年代人氣樂隊Dick Family的隊長兼鼓手徐成元（另譯：成勝元），於本周一因感染新冠肺炎在美國洛杉磯病逝，成為首位因新冠肺炎病逝的韓星。



與徐成元同期的歌手魏日清在社交網透露：「徐成元在美國洛杉磯因為新冠肺炎而去世了，他既是我的前輩，亦是我的老師……」隊友李天行昨日亦證實徐的死訊。Dick Family成立於1972年，徐成元在樂隊解散後移居美國發展，其妻為歌手許英蘭。圖：網上圖片