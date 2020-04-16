李暉拍片授太極助抗疫

消息指祖雲達斯周二已要求C朗拿度、希古恩等九位早前返回祖國避開新冠肺炎疫情的外援，本周末前返回意大利，完成十四日隔離後，便復操等待意甲重啟。其中，C朗近日已開始在葡甲球會國民隊的主場展開戶外操練，為重返球場做好準備，同時看到歐洲各大聯賽重燃戰火的曙光。 肺炎疫情三月中旬在意大利急速爆發，意甲隨即暫停至今，一眾老婦人外援包括葡萄牙射手C朗拿度、阿根廷前鋒希古恩、巴西翼鋒杜格拉斯哥斯達和波斯尼亞中場比真歷等，合共九人已返回家鄉避疫。隨住歐洲五大聯賽陸續有復賽計劃，包括意甲各隊有望在五月四日復操，最快二十日重啟聯賽，故老婦人要求各外援本周末前回來，隨即按政府規定隔離十四日...

2020-04-16