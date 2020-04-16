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李暉拍片授太極助抗疫

2020-04-16 列印
■冠軍級人馬李暉親自示範。
■曾志偉向李暉請教太極技巧。
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  香港演藝界內地發展協進會早前製作兩輯抗疫短片「抗疫強身學太極」，邀得世界武術錦標賽冠軍李暉，聯同太極青年團團員成員，與該會執行會長曾志偉一起示範簡單太極入門技巧。

  短片由曾志偉上門向李暉拜師學藝開始，李暉暢談太極養生觀及示範太極八式重點，讓觀眾理解簡單的太極入門步驟，期望大家居家抗疫不忘做運動保持健康生活，短片可在該會YouTube頻道觀看外，也可在「全民抗疫 以讀攻毒」公益教育平台欣賞。

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