拍Viu劇《打天下》演一對 ﻿談善言﻿﻿怕俾AK粉絲鬧﻿

談善言和Anson Kong（AK）@MIRROR（江熚生）最近在ViuTV新劇《打天下》首度合作飾演師姐弟。劇中兩人有大量空手道動作場面，事前已花3個月苦練，但由於要由BB班變大學程度，所以壓力好大，特別演黑帶高手的阿談，拍攝期間keep住受傷，靠腎上腺素死頂。至於兩人的感情戲，阿談話好驚俾Anson粉絲鬧，不過Anson就大賣關子唔肯透露兩人有否親熱戲。 採訪：杜淑霞 髮型：Larry Ho@IL COLPO(談善言)



化妝：German Cheung(談善言) 服裝：Max Mara(談善言)、CALVIN KLEIN JEANS(AK)



阿談和Anson接拍前從未接觸過空手道，都擔心應付不來。阿談說：「棠哥（監製兼主演歐錦棠）搵我傾時，都擔心自己應唔應付到，但係又好想挑戰自己。」至於Anson就話：「我最初同Lokman（MIRROR成員楊樂文）一齊見棠哥，我諗住佢識跆拳道機會大啲，點知棠哥話我個樣招招積積似個角色多啲，同埋劇中我最初係唔識空手道嘅，會更加適合。」



靠腎上腺素頂



兩人為了應付劇中大量空手道動作場面，拍攝前3個月兩人日日苦練，過程相當艱苦，特別是阿談，她說：「因為全劇都唔會有替身，壓力好大，好驚影響到成組人，拍時只諗冇回頭路，唔可以做唔到，點知可能太緊張，第一日開工就拉傷咗大腿，之後keep住傷住拍，再加其他地方嘅傷，基本上冇一日唔係痛住拍，全程真係靠腎上腺素頂住咋！」



劇中兩人演師姐弟，亦有感情戲，阿談笑說：「我好驚呀！驚俾佢啲粉絲鬧呀！」追問係咪有親熱戲所以咁擔心，Anson就大賣關子話：「唔講畀你哋聽住，到時你哋睇咪知囉！」兩人又提到最難忘去日本沖繩拍外景，阿談說：「嗰時個劇拍到尾聲大家都真係好攰，但嗰度啲景好靚，咩辛苦都唔記得晒！」Anson仲有機會同真正高手交手，「大師級老前輩外間哲弘未埋位時好慈祥，但一到講空手道佢個樣就好嚴肅，內功仲好勁，用隻手指篤吓我都痛到瞓咗喺地呀！」



