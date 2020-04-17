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myTV SUPER 4周年煲劇推介 十大必睇劇熱爆上架

2020-04-17 列印
《天堂的天使》 （原名︰戀愛持續到天長地久） myTV SUPER緊貼日本，已全套上架。雖然劇集已完結，但熱潮不減，不單止在Twitter擁有超過30萬的推文討論，更登上Twitter世界趨勢榜第二名。劇中飾演Cool爆「天堂醫生」的佐藤健冧盡劇迷，更被封為「砂糖男神」，究竟這套劇有幾怦然心動呢？未看的觀眾可以上myTV SUPER劇集尋找心動時刻。
《想見你》 張繼聰和謝安琪都迷上的神劇，劇集講述女主角黄雨萱穿越回到1998年的故事，因此除「穿越主題曲」，伍佰的名作《Last Dance》外，劇中亦出現不少1998年前後的歌曲作為插曲，而張震嶽的《秘密》正是其中之一，張繼聰曾於社交平台重新演繹，自彈自唱，歌曲道出男女間曖昧的感情，那種情懷可以在《想見你》入面重拾。
《摘星廚神》 木村「大神」經典作品不計其數，2019年尾的《摘星廚神》除了為他贏取收視，還令他第11度成為視帝，勇奪有日本奧斯卡之稱的「第103屆日劇學院獎」最佳男主角。全劇節奏明快，加上其他實力派演員參演，值得一睇再睇。
《超能警探》 myTV SUPER的K-Club專區為一眾韓迷提供緊貼播放的韓劇，熱播中的有《超能警探》。劇中俞承豪飾演的警察擁有掃描他人記憶的超能力，透過身體接觸可看穿對方的記憶，追查連環殺人案！
《環珠格格》 除了一系列新劇之外，myTV SUPER劇More Mall專區搜羅一系列經典華語劇，包括當年令趙薇及林心如一炮而紅的《環珠格格》。小燕子的活潑爽朗除了深深吸引了五阿哥，還吸引了廣大劇迷， 繼而牽起一股瓊瑤劇熱潮。
《鬢邊不是海棠紅》（即將上架） 于正出品，黃曉明擔任主角，與飾演一代天才京劇名伶的尹正鬥戲，再加上港劇天后佘詩曼相信已經夠看頭。另一大點是它改編自BL故事的原著，故播出後成為網絡熱話。劇情講述商細蕊（尹正飾）、程鳳台（黃曉明飾）因戲曲結緣成為非常要好的知己，並肩前行的熱血的故事。
《無心法師Ⅲ》 《無心法師III》是《無心法師》系列的前傳，和前兩部的時間線不同，時間背景不在民國，而是放到了強盛繁華的唐朝盛世，講述身在唐朝背景下韓東君飾演的不老不死捉妖人無心不為人知的身世之謎，女星陳瑤則挑戰分飾男女角色。
《安家》 傳統中國人都認為沒有一個安身的居所就等如沒有家。《安家》以地產經紀為背景，通過貼近現實的人物刻畫，以及貼地的故事，包括婆媳關係、包養小三，夫妻資產如何分配等一系列社會議題，加上此劇由內地劇天后孫儷擔綱演出，是信心的保證。
《血腥迷戀伊芙》（Killing Eve）第3季 萬眾期待， 《血腥迷戀伊芙》第3季終於開播，上一季尾講到維拉妮爾和伊芙經歷生死一戰逃到羅馬遺址，正當維拉妮爾想像兩人將過著美好的生活時，回過神的伊芙卻決定離去。最終，維拉妮爾向伊芙舉槍，伊芙生死未明。myTV SUPER 的BBC 點播區現正緊貼播放第三季，每星期上架。如果未曾看過的朋友可以一口氣重溫第一及第二季，女刑警和心理扭曲的女殺手為彼此著迷的故事，劇情經常有出人意表的發展。
《契約友情》 在myTV SUPER的K-Club專區還有另一套《契約友情》，改編自同名熱門網路漫畫，由《愛的迫降》的北韓小兵李新英主演，今次他擺脫了冷酷型男的形象，飾演一位平凡的高中生，與申承浩及女主角素慧合作，展開一場集校園及網絡欺凌，暴力、友情及愛情的演出！
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        抗疫期間好多人被逼宅在家，除了打機煮飯外，最佳消遣就是看電視。myTV SUPER 4周年提供好多緊貼劇集或神劇給觀眾隨時看。包括今年爆紅日劇《天堂的天使》 (原名《戀愛持續到天長地久》)、木村拓哉的《摘星廚神》、台灣神劇《想見你》及緊貼韓國播放的《超能警探》及《契約友情》。還有內地熱播《鬢邊不是海棠紅》、《安家》及《無心法師 III》及BBC點播區的《血腥迷戀伊芙》(Killing Eve) 第3季 。此外，myTV SUPER亦已購入多套緊貼播放的日劇，包括萬眾期待的《半澤直樹2》堺雅人捲土重來，還有綾野剛、星野原主演的《404機動搜查》及多部未華子、大森南朋主演的《萬能家政夫》。

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