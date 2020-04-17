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訂購20萬口罩派贈　基仔父子兵籲勤洗手

2020-04-17 列印
■Kuson看來對基仔的鬍鬚Look甚好奇。
訂購20萬口罩派贈　基仔父子兵籲勤洗手
■Kuson聽到洗手露出可愛笑容。
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　　古巨基的太太Lorraine去年底於美國誕下兒子Kuson，近月新冠肺炎肆虐全球，基仔亦減少外出，日前就在社交網分享Kuson的近況短片，可見一臉鬍鬚的基仔不斷向Kuson說：「洗手、洗手，記得洗手。」Kuson露出可愛笑容回應，父子交流甚溫馨！

　　基仔亦留言呼籲大家要注重防疫，最重要是勤洗手，他亦透露，古巨基醫療基金已訂購20萬個本地生產的口罩，用以分贈老人家、低收入家庭及殘障人士，他更重申大家要盡量留在家中，合力避免疫情蔓延及加重醫療系統負擔！

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