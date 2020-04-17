兒子下月英國返港 黎燕珊安排住酒店隔離

黎燕珊昨日擔任《姊妹淘》嘉賓時表示，她的兒子目前身在疫情甚嚴峻的英國，甚少出街，物資在網上訂購，就讀的學校已因疫情提早放假，兒子於5月返港後，會安排他入住酒店作家居隔離。黎燕珊原已訂酒店舉家到英國參加兒子的畢業禮，但因疫情而延期，暫時未知兒子會否留港工作。同場嘉賓還有趙希洛，在《愛．回家之開心速遞》中飾演張景淳初戀情人的她，不肯透露與張有沒有親熱戲。談到同劇的呂慧儀被指欺善怕惡？趙笑言劇中也被呂罵，但和對方合作得很開心。



