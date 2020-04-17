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里安納度夥迪尼路 拍片籲捐款抗疫

2020-04-17 列印
■羅拔迪尼路亦有現身短片，呼籲大家捐款抗疫。
■里安納度在網上發放短片，稱捐款有機會與他合演新片。
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　　世界各地仍受到新冠肺炎影響，經濟大受打擊，近日兩名金像影帝里安納度狄卡比奧及羅拔迪尼路，攜手呼籲大家捐款抗疫。二人合拍短片，表示成立了「America Food Fund」，幫助每一個有需要的家庭。

　　最有趣的是，捐款者有機會與這兩名金像影帝合演！里安納度稱現時正與迪尼路拍攝大導演馬田史高西斯的新作《Killers of the Flower Moon》，捐款者有機會與他們合演，與二人共度一天，並可以參加該片的首映禮。

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