  • 2020年4月17日 星期五
  • 24º
  • 75%
熱門： 新冠肺炎iPhone大帽山腐屍梁偉雄限聚令

日報新聞 > 娛樂

Selena入稟 控遊戲公司侵權

2020-04-17 列印
■Selena控告手機遊戲公司侵犯她的肖像權。資料圖片
Previous Next

　　美國女歌手Selena Gomez最近入稟控告一家手機遊戲開發公司侵權，指該公司一款手機遊戲，沒有獲得授權便使用了她的肖像，因而控告對方侵權。

　　Selena早前曾為時尚雜誌拍攝封面，而該款手機遊戲就利用了她當時的造型，以動畫形式出現在遊戲中，同時亦寫上她的名字，Selena向該公司索償1,000萬美元（約7,800萬港元），並且要求該遊戲立即下架。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd