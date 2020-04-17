舒淇的好友陳坤更準備了三張為舒淇設計的生日卡，其中有一張更畫有壽星女及兩隻愛貓的畫像，非常有心。
44歲舒淇扮白髮公主慶生 陳坤設計賀卡有心思
舒淇的好友陳坤更準備了三張為舒淇設計的生日卡，其中有一張更畫有壽星女及兩隻愛貓的畫像，非常有心。
任64客狂歡 官斥「有計劃」違關閉令 樓上吧偷雞開舖 首宗判囚
新冠肺炎病毒襲港三個多月，酒吧是爆疫高危場所，驅使政府本月三日指令包括酒吧、酒館等十一類場所暫時關閉，以遏止疫情上升。尖沙咀卻有一間樓上酒吧的負責人無視「關閉令」，也不顧客人聚集所面對的健康風險，繼續...
2020-04-17
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美指控試爆小規模核彈 中國外交部反駁子虛烏有
近日國際新冠肺炎疫情持續，除實際防疫措施較勁外，國際間亦不斷展開軍事角力。日前美國發佈中國疑似在新疆進行小規模核子試爆的報告，指中方涉違反「零當量」條約，中國外交部反駁指責子虛烏有。 周三美國國務院發佈中國疑似在新疆進行小規模核子試爆的報告。指中方早於去年就在羅布泊核試場有持續活動，更有使用爆破密室的跡象，而中國境內的放射性物質與地震監測站的數據傳輸的情況，亦令美方有懷疑，指中國可能違反保持核試驗暫停的「零當量」條約。 美媒報道推測，這份報告已準備一段時間，因為美國總統特朗普早前透露，希望與中國進行限制核武談判。有前美國官員指，特朗普想藉此掌握與中方談判的籌碼，而非利用外交...
2020-04-17
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馬克龍：中美同意抗疫期間「停火」 俄方：極有可能加入行動
正當全球新冠肺炎確診個案突破二百萬大關、死亡人數增至十三萬七千人之際，法國總統馬克龍接受電台訪問時表示，美國和中國都同意在抗疫期間實現「全球停火」，而他相信俄羅斯總統普京也「一定會同意」。 馬克龍說，他已取得聯合國安理會五個常任理事國中數個國家的同意，響應聯合國秘書長古特雷斯的呼籲，推動「全球停火」。他接受法國RFI電台一個節目訪問時稱：「（中國國家主席）習近平已經確定，同意我的看法。（美國總統）特朗普同意我的看法。（英國首相）約翰遜同意我的看法。我相信，（俄羅斯總統）普京也肯定會同意。」馬克龍沒有詳細披露他與上述幾位領袖的對話內容。 在莫斯科，克里姆林宮發言人佩斯科夫回應...
2020-04-17
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屋苑連錄減價成交
據星島地產網報道，經濟前景未明，有業主減價沽貨套現，用家則趁勢上車，屋苑連錄用家承接，其中沙田第一城中層，以538萬易手，呎價18944元。另一方面，東涌東環一個低層單位，面積639方呎，以760萬易...
2020-04-17
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科技股造好納指漲近2% 杜指曾挫288點 收市倒升
美股三大指數周四早段個別發展，儘管美國上周首次申領失業救濟人數少於預期，但仍接近紀錄高位，杜指早段受壓顯著下挫，曾跌288點；但受科技股上揚帶動，標普指數則報升，納指更曾漲近2%。 杜瓊斯工業...
2020-04-17
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《The Last Dance》19/4首播 魔鬼波神
早前美國體育媒體ESPN宣佈米高佐敦紀錄片《The Last Dance》，將提早於本月十九日首播。當大家準備重溫他第六次率公牛稱霸封神的全部過程之際，後者卻事先警告，紀錄片並非只會歌功頌德，球迷看罷或認為他是魔鬼領袖，例如對球員十分嚴苛，難怪據報ESPN也要將粗口消音版和原音版分開播出。 本月十九日首播的《The Last Dance》紀錄佐敦於九七至九八球季，帶領公牛奪得個人職業生涯第六屆、也是最後一次總冠軍的整個過程。紀錄片將披露大量從未曝光片段，佐敦指出自己可能因此片由神變魔鬼。 佐敦舉例當年整季都對隊中新加盟的後備小前鋒巴勞十分嚴厲，經常訓斥對方的畫面亦將...
2020-04-17
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日系咖啡屋 創悠閒空間
社交距離是目前流行用語，但香港人習慣了擠逼的都市生活，早已遺忘人與人之間，應該保持適當距離，擁有更多私人空間。約一年前，大圍村多添了一家別致咖啡小店，老闆開店的理念，正是希望打造一個悠閒放鬆的環境，給...
2020-04-17
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「盲俠」飛車 公路左搖右擺剷上壆 王浩信克服腦震盪
3年前憑《踩過界》初嚐視帝滋味的王浩信，演「文申俠」上晒身，日前「盲俠」為《踩過界II》拍一場飛車追逐戲時刻意揸車揸到左搖右擺，最後仲剷埋上壆，非常驚險。拍《致命復活》飛車戲時曾經受傷的王浩信強調呢場...
2020-04-17
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社論——研鬆緊箍罩 口罩不能除
面對新冠病毒侵襲，港人高度自律，一起提升公共衞生，經過三個多月防疫抗疫，曙光初現，昨天僅錄得一宗外來輸入病例，是本港連續五日錄得個位數確診個案。若這個良好狀態持續，港府應審慎研究，是否逐步放寬各項控疫法令，讓飽受疫情打擊的行業逐步恢復正常。在同一時間，港人仍不可鬆懈，應保持戴口罩、勤洗手的良好習慣，直至疫情告終。 本港實施封關措施之後，訪港旅客人數銳減，近日平均僅有一百人入境，有效堵截病毒入侵。大批港人和留學生本月中從海外回港，經過十四天的隔離，小部份人發病，已獲治療，大部份人回復正常生活，回流港人播毒的問題，基本上已解決。加上社區傳播鏈並不明顯，港人暫時可以舒一口氣，但並...
2020-04-17
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團結力量增程超卓
史卓豐周三晚策「熱血鬥士」贏馬，已是自上月二十五日以來，連續七個賽馬日贏得頭馬，勢頭銳不可當。周日沙田賽事，史卓豐的七匹座騎實力亦佳，他昨晨收操後透露，對「團結力量」和「夢幻人生」兩匹近績好的勇馬，最...
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