44歲舒淇扮白髮公主慶生 陳坤設計賀卡有心思

昨日是舒淇44歲生日，她在社交網站分享戴上白色長假髮，扮成公主的短片，未知是否和老公馮德倫二人世界慶祝生日，她留言說：「感恩，我老母親當年辛苦啦，祝福我愛和愛我的朋友們，親人們身體健健康康，不管未來日子如何艱難，都是人生中的重要挑戰，所以還是要保持善良、樂觀積極前進，關關難過關關過，我們一起加油，我們一起扛過去，往美好未來重新出發，努力努力更努力。」



舒淇的好友陳坤更準備了三張為舒淇設計的生日卡，其中有一張更畫有壽星女及兩隻愛貓的畫像，非常有心。



