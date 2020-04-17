J.Arie「疫」巿新搞作 每周直播講潮流

雷深如（J.Arie）昨日為口罩公司主持抽籤儀式，問到可有酬勞？她笑稱，自己是當義工，因為這公司老闆是她的好友，但她笑言會問老闆拿幾盒口罩給家人一起用。



問到疫情影響下損失多少？J.Arie表示，大約損失了七萬元，這筆錢對於她來說已經夠維生幾個月。J.Arie透露，在演藝人協會協助下，她將與小肥一起開設網上頻道「肥JLL」，她們接受會長古天樂的建議，決定拍一些音樂以外的片段，每星期也會做一次直播，內容包括打機或投票等時下熱話，同時希望宣揚正能量、為港人加油。



