爆阿Dee負責性感擔當 ﻿Double S﻿﻿三點式上陣再派糖﻿

由「Double S」沈殷怡（Shirley）、陳欣妍（Shirley）和阿Dee@ERROR（何啟華）主持的ViuTV節目《美女郊遊遊》，以行山為主題，三位主持都話未拍節目前都唔知香港有咁多靚景。講到愚人節推出着Bra Top行山宣傳片，「Double S」話純粹同大家開玩笑，節目中會全副專業行山裝出動，但又爆有三點式玩水部份再度派糖，更指其實真正擔當性感角色反而是阿Dee。



採訪：杜淑霞 服裝： b+ab (沈殷怡)、tout a coup(陳欣妍)



沈殷怡和陳欣妍在ViuTV節目《辣伙頭》中組成的「Double S」深受觀眾歡迎，今次再合作，未播出已因一條宣傳片引起話題，片中兩人着住性感Bra Top行山，波濤洶湧極度養眼，除了令不少網民大呼勁想睇外，亦有反對聲音指裝備唔夠專業。她們就再澄清，阿沈說：「嗰日係愚人節，節目組想同大家開過玩笑，節目裏面我哋嘅裝備係好專業嘅，仲會有好多挑戰，絕對唔係行山咁簡單。」



責任重大



由於先後播出三段宣傳片都唔覺有阿Dee，笑指他是否有份主持，他即理直氣壯說：「我喺第二段有出過把聲㗎！同埋我今次責任好重大，好似阿沈唔夠氣時，我負責拉佢上山，阿陳唔夠膽時，我負責幫佢打氣，或者幫佢執手尾做埋佢囉！基本上係個超級打雜，剷牛屎都做埋呀！」兩女即踢爆阿Dee仲有特別任務，「佢會有性感演出，節目裏面真正嘅性感擔當係佢先至真！」問到兩女是否全程行山裝亮相，是否唔會有性感機會，陳欣妍就不禁自爆話：「我哋係有着過三點式去海灘同玩水嘅部份，但性唔性感到時大家就要留意啦！」不過本周三（15日）推出一集，已見兩人有三點式索爆演出，加埋早前宣傳片見陳欣妍着上三點式在沙灘狂奔一幕，相信性感演出仲會繼續有，大家真係要拭目以待。



