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積極籌備自資出書　李佳芯被指鋪路轉行

2020-04-17 列印
■李佳芯在社交網貼相晒靚腳及留言分享感想。
■陳炳銓被指難獲ViuTV續約。
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　　昨有報道指，前年憑《BB來了》首奪無線視后寶座的李佳芯（Ali），因早前在社交平台發言惹起是非，演藝事業告急，効力ViuTV的男友陳炳銓則被指勢難獲續約，隨時雙雙失業，因Ali仍有四年合約在身，未能另謀其他演藝發展，最近就積極籌備自資出書，不時在社交平台透露留在家寫作，似「鋪路轉行」另闢創作事業。

　　另外，李佳芯與陳炳銓早前被拍得齊戴口罩外出，兩人被指均冇工開，李佳芯拍拖亦一臉憔悴，疑因冇心情，兩人未見有交談。圖：資料圖片

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