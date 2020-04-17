「盲俠」飛車 公路左搖右擺剷上壆 王浩信克服腦震盪

攝影：李維隆
最近再拍林志華《踩過界II》的王浩信搏到盡，除咗地獄式連踩19日法庭戲外，仲要接受多個挑戰。日前他於西貢拍攝一場追車戲，劇情講到他為咗心急查案，就算盲都要揸車追住前面黃祥興座駕，為表達「盲住揸車」的唔安全，所以王浩信要刻意揸到好唔穩陣，喺路中心左搖右擺，甚至剷埋上石壆急煞停，他帶點緊張說：「雖然我唔係真失明，但呢場戲對我嚟講係好大考驗，要演到靠對耳，聽住導航去揸車，最難係用側面視野，唔好望住正面嚟揸車，所以演出時個頭盡量唔好郁咁多，要集中精神，邊畀戲邊揸車，同平時駕駛分別會大啲，會有少少危險性，拍前要同特技組人員度好晒位，有工作人員會匿喺後座扮導航同我互動，好彩外景場地比較靜，唔會影響到人，都叫順利完成啦，呢次真係好特別嘅駕駛經驗。」
拍劇受傷有創傷後遺
王浩信重提4年前拍劇集《致命復活》時發生交通意外受傷的陰影：「當時坐喺司機旁邊嘅乘客位，個頭撞咗落擋風玻璃，之後頭骨腫咗，送院後因為腦震盪斷片，瘀血由額頭散落隻眼度，期間不停睇醫生，要年幾先康復，嗰段時間坐乘客位都有啲創傷後遺症，諗返起都會驚，就算之後拍戲都要小心啲。今次都算係克服咗，其實我又唔係叫博晒命嘅，但凡入到鏡會盡量親身上陣，由於今次係做司機反而唔會太擔心，加上有特技組傍住應該OK。」
咀戲借位牀戲靠意識
喺外景場地現身嘅張曦雯（Kelly）話其實兩人雨中共舞戲都有挑戰性：「因為疫情關係，咀戲全部要借位拍，牀戲只靠意識，即係只有除衫撻落牀嘅動作，咁樣大家最安全，我信唔過自己又信唔過人哋，浩信又有小朋友，安全第一囉。」親熱戲Cut得就Cut，但有場分幾鐘嘅雨中共舞戲唔Cut得，「呢場戲有最多身體接觸，亦拍得好浪漫，我要踢腿，畀王浩信抱住轉圈。」王浩信說：「事前我哋搵舞蹈老師排咗兩個半鐘頭，相對Kelly，我比較容易啲，因為我係盲嘅，由Kelly做主導，帶住我嚟跳。其實我哋都有兩場牀戲，不過我承接返part 1話我係唔得嘅，就算瞓咗落牀唔會有任何身體接觸。」
練好眼神同紅姐合作
另外，王浩信又表示要開始練返眼神，因為下月要跟惠英紅合拍新劇，要做定準備：「記得當日拍完《踩過界》緊接拍《溏心風暴3》，工作人員問我：『點解你成日好似瞓唔醒咁嘅？』呢個係好好提示，都要留意返。劇中我會做紅姐個仔，但唔係正常母子關係，好期待同好演員合作。」