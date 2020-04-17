「盲俠」飛車 公路左搖右擺剷上壆 王浩信克服腦震盪

3年前憑《踩過界》初嚐視帝滋味的王浩信，演「文申俠」上晒身，日前「盲俠」為《踩過界II》拍一場飛車追逐戲時刻意揸車揸到左搖右擺，最後仲剷埋上壆，非常驚險。拍《致命復活》飛車戲時曾經受傷的王浩信強調呢場僅得兩分鐘嘅追車戲其實幾有難度，「因為要扮聽住導航，所以要盡量用側面視野嚟揸車，有啲危險性。」採訪：方騫平



攝影：李維隆



最近再拍林志華《踩過界II》的王浩信搏到盡，除咗地獄式連踩19日法庭戲外，仲要接受多個挑戰。日前他於西貢拍攝一場追車戲，劇情講到他為咗心急查案，就算盲都要揸車追住前面黃祥興座駕，為表達「盲住揸車」的唔安全，所以王浩信要刻意揸到好唔穩陣，喺路中心左搖右擺，甚至剷埋上石壆急煞停，他帶點緊張說：「雖然我唔係真失明，但呢場戲對我嚟講係好大考驗，要演到靠對耳，聽住導航去揸車，最難係用側面視野，唔好望住正面嚟揸車，所以演出時個頭盡量唔好郁咁多，要集中精神，邊畀戲邊揸車，同平時駕駛分別會大啲，會有少少危險性，拍前要同特技組人員度好晒位，有工作人員會匿喺後座扮導航同我互動，好彩外景場地比較靜，唔會影響到人，都叫順利完成啦，呢次真係好特別嘅駕駛經驗。」



拍劇受傷有創傷後遺



王浩信重提4年前拍劇集《致命復活》時發生交通意外受傷的陰影：「當時坐喺司機旁邊嘅乘客位，個頭撞咗落擋風玻璃，之後頭骨腫咗，送院後因為腦震盪斷片，瘀血由額頭散落隻眼度，期間不停睇醫生，要年幾先康復，嗰段時間坐乘客位都有啲創傷後遺症，諗返起都會驚，就算之後拍戲都要小心啲。今次都算係克服咗，其實我又唔係叫博晒命嘅，但凡入到鏡會盡量親身上陣，由於今次係做司機反而唔會太擔心，加上有特技組傍住應該OK。」



咀戲借位牀戲靠意識



喺外景場地現身嘅張曦雯（Kelly）話其實兩人雨中共舞戲都有挑戰性：「因為疫情關係，咀戲全部要借位拍，牀戲只靠意識，即係只有除衫撻落牀嘅動作，咁樣大家最安全，我信唔過自己又信唔過人哋，浩信又有小朋友，安全第一囉。」親熱戲Cut得就Cut，但有場分幾鐘嘅雨中共舞戲唔Cut得，「呢場戲有最多身體接觸，亦拍得好浪漫，我要踢腿，畀王浩信抱住轉圈。」王浩信說：「事前我哋搵舞蹈老師排咗兩個半鐘頭，相對Kelly，我比較容易啲，因為我係盲嘅，由Kelly做主導，帶住我嚟跳。其實我哋都有兩場牀戲，不過我承接返part 1話我係唔得嘅，就算瞓咗落牀唔會有任何身體接觸。」



練好眼神同紅姐合作



另外，王浩信又表示要開始練返眼神，因為下月要跟惠英紅合拍新劇，要做定準備：「記得當日拍完《踩過界》緊接拍《溏心風暴3》，工作人員問我：『點解你成日好似瞓唔醒咁嘅？』呢個係好好提示，都要留意返。劇中我會做紅姐個仔，但唔係正常母子關係，好期待同好演員合作。」



