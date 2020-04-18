新冠肺炎病情傳惡化 66歲石田純一恐要入ICU

現年66歲的日本資深藝人石田純一，日前確診新冠肺炎留院醫治，他的太太前日在社交網貼出他和兒子視像對話的截圖，可見石田在本周三面容憔悴，要戴上聞氧喉管幫助呼吸。有指石田病情趨惡化，未退燒及感到呼吸困難，要準備進入深切治療部（ICU）醫治。



圖：網上圖片



石田純一早前確診新冠肺炎，現年66歲的他本月10日曾因工作到過沖繩，兩日後返回東京確診，昨有日本傳媒報道，石田起初症狀輕微，其後開始惡化，更有傳他已準備進入深切治療部（ICU）接受治療。石田的太太東尾理子前日在社交網貼出，石田和兒子在本周三視像對話的相片，7歲多的兒子在視像對話期間，為臥病在牀的石田打氣！有報道指東尾透露，石田聲線微弱，鼻部戴上聞氧喉管幫助呼吸的他亦被指未有退燒，並感到呼吸困難，已準備要進入深切治療部（ICU）治療。據指石田到沖繩工作時，曾去打高爾夫球，外界鬧爆他當時不聽政府呼籲留家抗疫，東尾亦有在留言中為此致歉。



另外，尊尼特普前日首度開設社交帳戶，他分享一段8分鐘的影片表達對新冠疫情的感想道：「這個無形敵人的威脅，已經導致無數的悲劇，亦對人類生活造成破壞。」他又稱，不要向封城和如地獄般的隔離屈服！但疫情肆虐下，繼續傳來惡耗，電影《第一滴血》男星Brian Dennehy、《E.T.外星人》金像提名攝影師Allen Daviau和爵士色士風手Lee Konitz同告因染疫離世。



而韓星全智賢早前宣佈因疫情影響經濟，宣佈名下物業減租10%，但昨有報道指不是所有租戶受惠，她的經理人隨即指有關報道有誤，全智賢已增加受惠減租的單位，更指是因地產代理出錯才令有租戶未獲減租。



