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HKT48被炒21歲前隊員 谷口愛理涉藏大麻被捕

2020-04-18 列印
■谷口被指當年因有不良行為被踢走。
■傳媒報道谷口在福岡被捕。
■谷口當年親身為水着DVD造勢。
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　　AKB48的師妹組合HKT48前成員、現年21歲的谷口愛理，上月26日被當地警方於其位於福岡的家中搜出0.025克大麻，違反「大麻取締法」被拘捕。據指，谷口被捕時於夜總會工作，她指大麻屬男友留下，警方卻在她家中發現吸食大麻工具，其男友在谷口被捕前亦因藏大麻被捕。

　　谷口於2011年、12歲時成為HKT第一期成員，到2012年2月升為正式隊員，到8月突宣佈退隊。HKT的工作人員指她當年是問題少女，因與男Fans私聯等不良行為而將她炒魷。HKT隊長穴井千尋獲悉谷口被捕後，在社交網鬧爆她出賣Fans，要求執法機構懲罰谷口，亦望她改過自新。圖：網上圖片

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