《十八年後》呃完又呃 譚俊彥遭黃智雯當眾「嚴懲」

譚俊彥、陳山聰、黃智雯、趙希洛和何遠東等，昨日齊在電視城玩遊戲，陳山聰和譚俊彥鬥拗手瓜，落力宣傳新劇《十八年後的終極告白》，智雯則大爆劇中被譚呃完又呃，她聯同趙希洛，在台上當眾「嚴懲」譚俊彥！



黃智雯和譚俊彥在新劇《十八年後的終極告白》中是一對，問到對收視可有信心？譚俊彥表示隨緣，雖然剛播畢的《法證先鋒IV》反應不錯，但他認為演員本份是拍好角色，其他事很難控制，他說：「可能因為疫情關係，觀眾看到我們機會多一些，目前疫情雖好了點但仍不可以鬆懈，早前囝囝突然又屙又嘔，看醫生後幸好只是腸胃炎。」



智雯說已有半年未和觀眾見面，她說：「接下來同期播兩套劇，這套劇有點不堪回首，因為劇中我很易信譚俊彥，可能他本人看起來很誠實、是好爸爸，劇中我被他呃完又呃，身體都給了他！」



譚俊彥笑指自己呃完又呃後，都覺得智雯有點慘，相信觀眾睇劇後會討厭他，但笑言被罵是好事，證明有人睇，而他的角色反差很大，又預告劇集尾聲會來大反撲，為智雯出一口氣。但智雯已急不及待，昨日在台上已和趙希洛聯手，作狀當眾夾擊「嚴懲」譚俊彥！而在玩遊戲期間，被杜大偉孭起的尹詩沛險向前跌下，杜大偉即按緊她的臀部，尹詩沛其後表示不介意，並感謝他及時救助！



王浩信吊威吔救謝芷倫



另外，無線新劇《踩過界II》昨於電視城進行拍攝，劇情講述謝芷倫在車內被撞落海，「盲俠」王浩信下海救人，整場戲在綠幕前拍攝，王浩信要吊威吔模擬海中救人，他說：「總好過喺海中拍攝，導演話危險性會高好多，今日拍得非常順利。」首次吊威吔的謝芷倫覺得過程相當有趣，王浩信笑說：「第一次吊威吔嚟講佢好淡定，我第一次就無咁淡定，過程係點就唔詳談喇！」



