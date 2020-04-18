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張振朗唧時間拍拖：一定要見

2020-04-18 列印
■張振朗（右）等《機場特警》演員派發防疫用品。
■重獲自由的李君妍分享背面照。
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　　張振朗、蔡思貝和鄧佩儀等《機場特警》演員，昨日齊出席派發口罩套及消毒用品活動。

　　張振朗透露，日前因趕開工將座駕周圍泊，食完麵發現被抄牌食「牛肉乾」，大呻好貴！問到忙開劇如何見女友？他說：「點都一定要見，點辛苦都要唧時間嘅，哈哈！」振朗隨即問思貝如何分配時間？思貝即說：「時間係唧出來嘅！（唧時間與胡鴻鈞約會？）最近都只去化妝間及回家！」另外，早前因有家人確診新冠肺炎的李君妍要入隔離營檢疫，她昨日分享背面照，透露已期滿，她亦不忘提醒大家仍然不能鬆懈，要「Keep fighting」！

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