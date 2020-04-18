「限聚令」前 中環鬧巿扮豬四圍爬 何廣沛開心被路人當傻仔

新冠肺炎疫情嚴峻，政府3月29日實施「限聚令」，禁止多於4人在公眾地方聚集，不過被指電視台及電影等在街上取景拍攝存在灰色地帶。而早前已完成拍攝 的TVB科幻喜劇《食腦喪B》，在未實施「限聚令」前，拍攝一場講述中了喪屍病毒的何廣沛要靠食腦為生，因食了豬腦而變成豬一樣在中環鬧巿四圍爬，由於要配合鏡頭，廣沛在馬路上來回爬了幾次，不過在疫下他相當小心，爬前黐晒膠紙保護，爬後亦即時用消毒濕紙巾狂抹，雖然被不少路過巿民送上奇異眼光，但他反而勁開心話：「真係當我傻，個劇情真係要畀側邊啲路人感覺有個怪人喺度爬嚟爬去，我覺得係成功咗㗎！」



採訪：杜淑霞、譚壹致



由於該場戲講何廣沛因喪屍病毒發作，要在街上橫衝直撞亂跑，最後仲會變成豬一樣四圍爬，劇組選擇在清晨約7時便開始在中環中心區進行拍攝。首先拍攝廣沛亂跑戲份，接住廣沛仲要扮撞到一名路人飛起，由於當時行人不算太多，要由着晒OL打扮的臨時演員飾演行人，未埋位前一眾臨時演員都戴晒口罩做足防疫措施。



之後再拍廣沛食了豬腦而變成豬一樣四圍亂爬，在疫情下廣沛亦相當小心，試位後工作人員即幫他手掌黐晒牛皮膠紙保護，膝頭亦有戴上護膝，但在石屎地爬一樣唔容易，加上要遷就鏡頭及人流，雖然有臨時演員幫手，一樣要在馬路來回多次拍攝，引起不少過路巿民投以奇異目光。其間，廣沛更一度要戴上腰封，上面加上自拍棍及主觀鏡頭拍攝，全程靠自己控制，由於他第一次這樣拍，所以有一定難度，要拍了多次來調節先可以順利完成。最後他更要爬到車間拍攝，雖然全部是道具車相當安全，但他完全冇怨言相當瞓身。拍攝完，廣沛除了企在路邊唞大氣外，仲即刻用消毒濕紙巾狂抹，相當注重衞生。



鬧巿爬行唔覺尷尬



事後廣沛都承認拍這場戲算辛苦，「今日主力喺中環鬧市扮豬爬啦，係辛苦嘅，但劇組好在揀咗早嘅時間拍，避免人多。」廣沛又解釋這場是劇集內第一次上身戲份，「講我食咗個豬腦上身，有呢個經歷，呢個係我哋頭幾集嘅一個笑位，希望觀眾睇得開心。」問到爬來爬去辛唔辛苦？他就話：「雖然話加咗護膝又貼晒膠布，其實都痛嘅，但為咗效果都爬咗好多次，又set咗主觀鏡，近遠都拍咗好多次，希望可以做到編劇想表達嘅笑位出嚟啦！」



至於在鬧巿爬行，廣沛完全唔覺得尷尬，反而多得巿民當他傻仔睇，「我就覺得唔尷尬嘅，反而係我拍緊，真係有啲路人見到覺得呢條友咁奇怪喺度爬嘅，變相佢哋做埋臨時演員嘅角色，反而效果仲好，有時拍戲啲人會鍾意企定定睇戲㗎嘛！佢哋當我傻嘅奇怪眼光，入埋鏡幫到個角色，自然反應仲好，幫到成個畫面，中環好難話控制人流，好多路人經過，聽番啲攝影師講，側邊啲人啲反應仲好睇呀！真係當我傻，個劇情真係要畀側邊啲路人感覺有個怪人喺度爬嚟爬去，我覺得係成功咗嘅。」講到親自控制自拍棍拍攝，他都承認有難度，「我都係第一次用，呢個係佢哋（攝影師）自己設計，我係第一次試唔知個效果拍出嚟係點，攝影師叫我多啲左右fing，其實係有啲難度，喺鬧巿跑呢係好容易撞到人，有啲可能唔係臨時演員係真正嘅路人，我有支好長自拍棍喺前面好驚拮到人，我又要顧住跑同做戲，好驚整到人，係有啲難度，但左右fing成個迷茫嘅感覺，同埋畀嘢上身個感覺出到嚟囉，雖然嗰幕有啲擔驚受怕，但出嚟效果好好。」