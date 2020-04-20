細女攝入做「電燈膽」 49歲陳豪錫老婆受阻

陳豪昨日拍攝新劇《陀槍師姐2020》，談到日前49歲生日，他說獲太太陳茵媺及子女送上聯手親製漂亮生日蛋糕，子女多年來畫的生日卡，他全都貼在牆上。陳豪坦言，今年因疫情，生日不能四處去，一家人慶祝已覺得好開心，生日願望就是疫情盡快過去，回復經濟、過正常生活。茵媺則在社交網上載一家五口慶生照片，見她與陳豪錫錫時，細女卻做「電燈膽」攝在中間，畫面搞笑！



另外，張振朗和張曦雯昨日齊拍攝新劇《踩過界II》。問在《機場特警》演乞人憎角色的張振朗，戲外有否被人鬧？他直言自己都覺得演的角色很討厭，至於會否擔心因而被打？他更笑稱想打自己！而張曦雯透露，男友已完成隔離期，解禁即擁抱外，還和她一起打機呢！



