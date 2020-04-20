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李敏鎬《The King》收視報捷

2020-04-20 列印
■李敏鎬主演的《The King》播出後獲好評。
■李敏鎬領軍拍片向香港劇迷打招呼！
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　　韓國長腿Oppa李敏鎬主演新劇《The King：永遠的君主》上周五開播，創下當地SBS台周五、六劇集開播收視紀錄！前晚播出的第二集，上半部收視8.4%，下半部有11.6%，比首播時高出0.2%！這集講述李敏鎬扮演的大韓帝國皇帝，騎着白馬穿梭到現代的韓國，遇上兒時曾拯救他的女刑警金高恩（另譯：金高銀），金高恩指他違反交通條例將他拘捕，李敏鎬不肯講出身世，金高恩取其DNA調查並關他進牢獄！李敏鎬其後突然向金高恩表示是單身，要娶她做皇后！Netflix昨日公開李敏鎬與劇中拍檔，向香港觀眾打招呼的片段。

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