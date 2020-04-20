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彭懷安「限聚令」下娶妻

2020-04-20 列印
■彭懷安昨與女友Ivy完婚。 網上圖片
■陳柏宇未有收看《同一個世界》慈善騷。
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　　彭懷安（Eddie）曾與前女友朱慧敏拍拖多年，他鬧出偷食醜聞後兩人終告分手。早前被指好事近的彭懷安，昨於社交網分享與圈外女友Ivy的結婚相報喜，他們在「限聚令」下舉行簡單婚禮，彭留言道：「簡單、莊嚴，並帶著快樂的心情，與妳正式踏入人生另一階段，我愛妳！」

　　另外，陳柏宇昨日為ViuTV節目《Chill Club》擔任表演嘉賓，談到張學友和陳奕迅昨為Lady Gaga牽頭的全球巨星抗疫慈善騷《同一個世界：共同在家》獻唱，陳柏宇直言沒收看，笑指如有機會參與，會揀自己喜歡又適合主題的歌曲。

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