﻿全球抗疫騷籌近10億港元 Lady Gaga讚譚德塞「超級巨星」 惹網友狂轟

歌手Lady Gaga策劃的居家抗疫全球籌款演唱會於香港時間昨日凌晨開始直播，請來全球多位巨星演出長達八小時，並成功籌得近10億港元，而Gaga前日盛讚世衞總幹事譚德塞則被網民鬧爆。



世界衞生組織（WHO）與國際慈善組織Global Citizen共同舉辦、美國天后Lady Gaga策劃的《One World：Together At Home》居家抗疫網上直播音樂會，目的為前線醫護打氣，演唱會於香港時間昨日凌晨2時開始，來自世界各地的歌手馬拉松式演唱唱足八小時，包括Billie Eilish、Taylor Swift、艾頓莊、保羅麥卡尼、滾石樂隊、珍妮花洛庇絲等，陣容鼎盛。



Gaga喊爆感謝醫護人員



由Lady Gaga、莎蓮迪安、Andrea Bocelli、John Legend與鋼琴家郎朗演奏，翻唱莎蓮迪安與Andrea Bocelli的金曲《The Prayer》，原定為演唱會的壓軸演出，但早已被外泄。網上直播開始不久，Lady Gaga素顏在社交網開直播，哭着感激醫護人員，並指會全晚看演唱會直播。她不斷在社交網的限時動態分享在家中與男友Michael Polansky一同睇演唱會的片段，更在鏡頭前咀嘴晒恩愛，當艾頓莊演出時，她又在電視機前跳舞。



而在抗疫騷舉行前一日，Gaga在世衞的一場簡報會議上盛讚總幹事譚德塞，「譚德塞博士，你是真正的超級巨星。」擺明與美國總統特朗普唱反調，但同時惹來大批網友狂鬧。譚德塞昨早亦在抗疫騷結束後感謝Gaga，指演出為數以百萬計的觀眾帶來團結、同情、藝術性及幽默感。。



Taylor獻唱鼓勵染疫病人



天后Taylor Swift和超新星Billie Eilish亦作壓軸演出，Taylor唱出寫給母親對抗癌魔的新歌《Soon You'll Get Better》，同時鼓勵現在對抗新冠肺炎的人。Billie則與哥哥Finneas彈唱Bobby Hebb的經典作《Sunny》，而Beyonce雖然未有獻唱，但開腔表達對非裔美國人的關心，「這個病毒在以驚人的高比率殺死黑人，那些本身已有疾病的人就更高危。」她提到家鄉休斯敦，城內因新冠肺炎而死的人有57%是非裔美國人，她最後忠告大家要保護自己。抗疫騷最終成功籌得1.279億美元（約9.91億港元）善款，Gaga在網上留言表示能夠參與這個慈善演唱會，她感到謙卑。



本報記者 網上圖片