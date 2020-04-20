﻿Eason兩度出場獻唱 學友下月再參演網上騷

陳奕迅（Eason）與張學友亦有參與《One World：Together at Home》的演出，節目開始個半小時左右，Eason就現身，手持結他自彈自唱廣東歌《我甚麼都沒有》，獻唱前先以廣東話、國語及英文向醫護人員的付出致謝。之後節目播放了大約四個半小時，Eason再次出場，這次改彈鋼琴，亦以英文說：「我們一齊在家中，我想與大家分享愛，我第一次彈琴、自彈自唱所以有點緊張。」之後便唱出John Lennon的名曲《LOVE》。



至於學友則在Eason兩次演出之間的時段出場，他在唱歌前先以國語說：「大家如果留在家沒事做，唱唱歌吧！」之後開手機播放音樂，唱出英文歌《Touch of Love》。



另外，有報道指學友將於5月15日再參與另一場全球網上抗疫演唱會，同場還有台灣的周杰倫和韓國的G-Dragon，到時將在香港、深圳、台北、東京及首爾五地直播。