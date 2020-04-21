狠飛金剛後開Live講情變 梁云菲唔認突然分手

「國光女神」梁云菲與金剛突然在戀情一周年之際宣佈分手，坦承提出分手的她似乎亦受到打擊，頻頻在社交網站為自己打氣！她貼出一張充滿笑容的相片，寫道：「小時候真好，可以哭可以笑隨時隨地。長大一點也不好，連哭笑都還得選場合、地點。所以，保持一顆童心，永遠記得自己大笑的模樣。」



與金剛分手後，梁云菲昨日在網上開Live時表示，她與金剛走到這一步，自己亦無法預測。對於外界說金剛是「被分手」，她否認是突然，更舉例說，「有談戀愛都知道，心裏有個念頭出現，覺得對方怎麼樣怎麼樣，如果沒有處理完，就會無限放大……我有自己堅持的點，知道自己要的是甚麼。」



