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隔離日子半生難忘 靚靚撰親筆信致謝

2020-04-21 列印
■靚靚完成14日隔離觀察，已復工拍攝。
■靚靚的致謝信在網上流傳，網民讚她的簽名十分特別。
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　　袁詠儀（靚靚）早前復工拍攝電影，經由深圳到內地工作前接受了14日隔離觀察，至上周四（16日）才能離開接受隔離的酒店，離開時獲酒店送上禮包打氣，靚靚大讚貼心。此外，靚靚亦寫了親筆信予深圳南山區政府、南山區粵海道辦事處致謝。

　　信件在網絡流傳，長達兩頁的信件中，靚靚以「半生難忘」來形容隔離的日子，她形容「出發前我和我的家人都有一萬個擔心」，然後到達深圳灣口岸後，在半個小時內便完成所有檢疫過程，高效的流程令她放心，信件以靚靚親筆簽名作結。網民見到靚靚的信件，都大讚她的簽名很難模仿。

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