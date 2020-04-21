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戴祖儀被困家中暴肥十磅

2020-04-21 列印
■戴祖儀（右）與伍樂怡首度合作，為新劇試戲。
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　　戴祖儀與伍樂怡昨日為新劇試戲，戴祖儀說今次角色好大挑戰，因此要做足功課，與伍樂怡是同學關係，笑言做學生也不是很久之前的事。

　　伍樂怡說扮學生不太困難，最大挑戰是未試過劇中角色的性格，她剛入劇組心情既緊張又新鮮，不過最近胖了一些，要努力保持身形。祖儀說入劇組才有動力減肥，最近因疫情健身室暫停營業，留在家中不停吃零食，體重胖了十多磅，因即將開拍新劇故在家中研究運動方法，兩星期減了近六磅。

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