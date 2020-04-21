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拉隊入大澳拍外景　蔡思貝留宿當露營

2020-04-21 列印
■蔡思貝的造型左眉附近有疤痕。
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　　蔡思貝昨日開工拍攝新劇《踩過界II》，她說因為劇中她為爸爸秦煌擋刀，故左臉眉毛附近留有疤痕，而自己的哨牙造型愈看愈順眼，很開心該劇集快將煞科，日內就會拉大隊到大澳拍外景。蔡思貝更透露其中一場追船戲，她要吊威吔在遊艇上拯救「盲俠」王浩信，屆時亦會親身上陣！《踩II》要保護「盲俠」，有動作戲屬預料之內，但天氣開始熱，她要穿多毛又厚的戲服較辛苦，日前與張振朗在天台拍攝，烈日當空曬到頭昏腦脹呢！

　　蔡思貝又稱，因到大澳拍外景路程較遠，劇組為爭取拍攝時間，會在大澳留宿一星期，她的心情就像小朋友去露營，但她不打算帶備零食，每天大部份時間穿戲服，亦不需帶太多行李，笑言就當是短期修行！

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