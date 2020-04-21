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溫碧霞留家抗疫keep fit

2020-04-21 列印
■溫碧霞自認容易肥，每日勤運動Keep fit。
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　　新冠肺炎疫情籠罩全球，很多人都留家減少不必要外出避疫，溫碧霞（Irene）亦響應留家抗疫，她坦言自己屬易肥一族，因此花不少努力及汗水keep fit，勤練瑜伽。除了留家抗疫外，Irene亦趁周未，一家三口避免前往人多地方，遊船河出海游泳及曬太陽，增強扺抗力抗疫！

　　Irene說：「之前去巴黎不停咁食肥咗3磅，變到105磅，條腰即刻粗咗1吋，最近好勤力做運動才返回102磅，回到之前的24吋腰。我都好容易肥，全靠每日我好努力做瑜伽、踩單車及跳繩，亦不會飲甜嘢，每日飲好多熱檸檬水，只要有恒心，每日瞓少一個鐘用來做運動，大家都可以有24吋腰！」

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