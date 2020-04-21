﻿廚藝升級 快樂抗疫現幸福肥 JW攬實富貴男友放狗

抗疫期間經常留家煮飯仔，令不少人的廚藝進步神速，連人稱「新一代地獄廚神」的JW（王灝兒）都廚技Level up，這陣子，不單止餵飽卓悅太子爺男友葉韋彤（Tarzan），有愛情滋潤的她都明顯心廣體胖！上周日（12日），JW終於「出關」同Tarzan拍住拖去數碼港公園放狗，估唔到冇見「真身」約1個月，JW的大髀、手臂也發福不少，同大隻男友拉近咗少少距離的JW同男友攬到實於夕陽下影合照，Wow，其實嫁得咯喎！



新冠肺炎肆虐，不少藝人都選擇留家避「炎」，早前拍竣無線劇《逆天奇案》的JW，趁不用開工便「宅」在家中執吓屋；有「新一代地獄廚神」之稱的她，更埋首鑽研廚藝，先後煮意粉、壽喜燒、煎餃子，仲焗埋蛋糕餵飽男友Tarzan！跟住對方密密食的JW，亦自然一起「幸福肥」，不過眼見夏天即將來臨，她都不敢怠慢，上月底自創「Hit & Squat Ping Pong」，還個個禮拜同Tarzan喺屋企打乒乓球break and burn！



放狗無鬆懈



將近1個月沒有公開露面的JW於上周日，就以一身全黑運動Look，與Tarzan一同帶住愛犬Cassi和Mallow到數碼港公園散步。當日下午4時許，雖然現場不少人都零防護，盡情享受自由氣息，但二人丁點都沒有鬆懈，全程乖乖哋戴住口罩放狗；在海旁長櫈休息期間，他們更遵從專家建議隔開坐，保持適當的社交距離，防疫意識十分高。不過其間，一向甜美又Lady的JW卻忽然「大媽」上身，豪邁地擘大雙腿坐，跟身旁的Tarzan可謂「神同步」，撞晒Pose！



脹卜卜龍友



未知「閉關」的日子是否太放鬆呢？當JW一轉身拎水樽時，在猛烈的陽光照射下，其一雙脹卜卜手臂與大腿即無所遁形，好在有大大隻男友喺身邊，JW依舊顯得好嬌小。待愛犬於草皮狂奔一輪後，二人再回到長椅各自玩手機，見日落景色唔錯，JW又化身「龍友」不斷踎低為愛犬影靚相，Tarzan見狀亦識做地幫忙叫停狗狗，讓Cassi和Mallow「定型」給女友多角度喪拍。臨走前，Sweet爆的他們又請途人揸機影合照，最終逗留至6點多便駕車



離開。



採訪：張詠森



