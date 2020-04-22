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拜師學藝延長舊物生命鍾楚紅望改變「即棄」觀念

2020-04-22 列印
■紅姑早前與環保團體上山考察，了解山徑保育問題。
■紅姑希望大家可以愛惜大自然。
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　　今日是世界地球日，環保女神鍾楚紅特別分享了自己的環保心得。紅姑對地球整體生態健康評分給予低分數，她表示特別擔心全球暖化及水位上升問題，好多物種每日都在消失，消失速度也在增加，令人好沮喪。

　　紅姑又透露自己的環保心得，她在日常生活上盡量減少碳排放，例如多走路，少點乘車；減少使用一次即棄用品。紅姑異常「惜物」，她笑稱家中的沙發已使用超過30年，如家中的家具壞了，會先考慮如何維修，而不是「即棄」。最近紅姑甚至去拜師學藝，學習「金繼」，親手將家中崩損了的碗、碟、杯子復修，以延長舊物的生命。

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