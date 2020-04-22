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HotCha久休合體變經典組合 雷有暉籲巿民為抗疫忍多陣

2020-04-22 列印
■HotCha事隔兩年再度合作，笑言竟變了經典組合。
■雷有暉希望8月可以開得成演唱會。
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　　雷有暉和HotCha等昨日錄影ViuTV音樂節目《Chill Club》；雷有暉表示原定下月舉行個唱，年底就舉行太極的演唱會，但受疫情影響，自己的個唱將延至8月。問到是否有信心8月能舉行？他稱以現在的走勢，只要大家肯「忍多陣」就應該沒問題，還自言自己也很乖好肯忍，已幾個月沒有跟一班兄弟見面。

　　HotCha相隔兩年再度合體唱歌，並且沒料到她們的歌曲《屈尾十》已被列入經典歌內，因為HotCha不過成軍13年，就成為了經典組合。Winkie笑謂現時最接受不到，是有高頭大馬的人說細細個就聽HotCha的歌，Crystal即指大家樣貌仍然很年輕。

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