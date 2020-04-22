譚嘉儀冇拖拍唔覺Dry 黎諾懿曾炒股損失百萬

譚嘉儀帶同家人錄影節目《流行經典50年》，問到嘉儀有沒有被媽咪催結婚？她說感情事隨緣，目前沒有拍拖，雖然公司多同事結婚生仔，但每人的步伐不同，她不心急亦不覺Dry，因有屋企人滋潤感溫馨。問到同場的鄭俊弘有沒有好介紹？他笑說有兄弟未婚，可在婚宴上介紹給嘉儀認識；鄭俊弘望年底在香港擺酒，初步估計起碼要30圍。



另外，黎諾懿日前出席保險產品發佈會，因疫情關係，諾懿以「視像直播」形式分享理財心得，他自爆年少時曾在股票巿場「損手」過百萬，險令他一鋪清袋，經此教訓兼榮升人父，現已變為穩陣派，黎諾懿笑言，雖然有為兒子「小春雞」買醫療保險，但不會給他太多，以免兒子成為二世祖。



