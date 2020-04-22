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傳夥拍裴斗娜拍新劇 孔劉演太空人上月球

2020-04-22 列印
■孔劉獲邀在新劇《寂靜之海》演太空人隊長。
裴斗娜
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　　韓國男神孔劉自2016年底演出神劇《孤單又燦爛的神─鬼怪》後未再有新作，昨有報道指他有望與《屍戰朝鮮》女星裴斗娜合演Netflix新劇《寂靜之海》，鄭雨盛更擔任製作人。《寂靜之海》是一部科幻驚慄劇，講述不久後的未來地球遭遇全球沙漠化，幾名太空人奉命上月球的研究基地，取回一個神秘樣本而展開的故事。孔劉獲邀飾演太空人團隊的隊長，其所屬事務所表示：「的確收到劇集邀約，正考慮是否演出。」

　　劇集由同名短篇電影改編，將由劇集《Mother》編劇朴恩橋與《寂靜之海》原著電影導演崔項勇寫劇本和執導。新劇合共8集，預計於今年8月開始拍攝。

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