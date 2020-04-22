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《花木蘭》有意開拍續集 劉亦菲傳被飛出局

2020-04-22 列印
■劉亦菲的《花木蘭》一波三折，延至7月才上映。
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　　迪士尼真人版電影《花木蘭》早前宣佈延至7月上映，雖然電影未上映，但昨有報道指《花木蘭》計劃開拍續集，更是一個原創故事，並非改編自動畫，現階段只有監製Chris Bender、Jason Reed和Jake Weiner會落實回歸，導演Niki Caro、演員劉亦菲、鞏俐、甄子丹、李連杰都未落實演續集，劉亦菲或有可能被飛出局。除了《花木蘭》，早前大受歡迎的《阿拉丁》及《魔幻森林》都將會拍續集。

　　另外，由羅拔柏迪臣主演的新《蝙蝠俠》，原本正在拍攝，但因疫情關係而停機，昨日華納影片亦宣佈《蝙蝠俠》押後至明年10月1日上映，比原定的上映日期遲了近4個月。

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