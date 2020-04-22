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演協應邀拉隊參與基仔出山撐抗疫直播

2020-04-22 列印
■蔡一傑期待和觀眾分享下廚心得。
■初為人父的基仔將會亮相直播節目。
■Coffee和林德信亦有參與。
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　　香港演藝人協會前日在官方社交專頁宣佈，為鼓勵留家抗疫，應邀參與視頻平台YouTube主辦、周六舉行的「YouTube香港#StayHome #WithMe」，於當日下午1時至晚上9時亮相直播，晚上7時起有歌手輪流演唱，古巨基將於初為人父後，首度「出山」演出，其他參與藝人還有：Coffee（林芊妤）、林德信、森美、薛凱琪、鍾舒漫等。

　　草蜢成員蔡一傑月前開設YouTube頻道《傑少煮意》教煮餸，他亦獲邀請參與該全球直播節目，將於當日下午1至2時在他的個人頻道示範煮抗疫菜，為留家抗疫的市民打氣！傑仔表示，榮幸獲邀參與，他明白不少市民近期已盡量減少外出，不能常到街巿買新鮮食材，故他花盡心思，想出一味輕易在家隨手找到材料的菜式，直播更設問答環節，和觀眾交流下廚心得！

圖：網上及資料圖片

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