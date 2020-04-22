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拒認撻着爆肌鄭衍峰 馮盈盈買粉色內衣增情趣

2020-04-22 列印
■馮盈盈被指撻着鄭衍峰。資料圖片
■《東周刊》獨家直擊馮盈盈掃內衣。
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　　港姐冠軍出身、現年25歲的馮盈盈，上年底突然宣佈與同居醫生男友分手，她日前被指暗撻大隻爆肌主播鄭衍峰，兩人被揭在除夕拍拖購物外，盈盈更被指「公器私用」，「欽點」鄭上《#後生仔傾吓偈》節目，男方更奉旨在節目中向盈盈求愛兼玩咬蝦條，兩人其後異口同聲拒認戀情。

　　最新一期《東周刊》封面故事直擊獨家報道，盈盈和鄭衍峰難掩蜜運蛛絲馬跡，除了女方大方借出價值60萬的座駕讓男方任揸外，《東周刊》記者追訪更發現，盈盈早前Shopping時，到內衣店精挑細選粉色可愛圖案的內衣，疑為新歡添加生活情趣，她買下一大袋戰利品離開後，返回位於深水埗的香閨。

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