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長澤正美居家Look籲留家抗疫

2020-04-22 列印
■長澤正美戴上眼鏡在家拍片。
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　　長澤正美主演、徐若瑄亦有份參演的新片《信用欺詐師：公主篇》，原定5月在日本上映，小瑄月初透露該片因疫情未能如期上畫，長澤昨日拍片為延期上畫，令影迷失望致歉。以居家四眼素顏Look上陣的長澤亦表示，自己響應當地政府的呼籲，留在家中避疫，其間做菜做運動打發時間，同時努力保持健康，避免增加醫療人員負擔，她亦體諒必須要外出的人，也要注意健康，長澤亦不忘再三提醒觀眾，就算疫情稍緩和亦不可以鬆懈防疫！

　　另外，織田裕二和鈴木保奈美主演的新劇《金裝律師2》雖然能如期首播，前晚播出第2集收視跌至8.4%，富士電視台突然宣佈，因疫情關係，《金》劇即時停播，鈴木收到停播通知時大感可惜，更因此落淚！

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