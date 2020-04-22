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﻿零Job儲糧「閉關」兩個月 張秀文密謀做KOL搵外快

2020-04-22 列印
至強Body ■張秀文一向不吝嗇大晒34D豐滿身材，惟近日於節目中都刻意收埋「胸器」。
谷胸買米 ■穿貼身小背心的張秀文一彎腰揀米即露出事業線，非常養眼。
搵食架生 ■張秀文入到電器舖主攻數碼相機，其間仲拎起部機周圍試影。
疫下多Job ■「疫」境下，張秀文（後右二）早前仲有份主持無線節目《娛樂大家10點半》。
專心試機 ■做得KOL梗要識得Selfie啦，當日張秀文亦不停試新機自拍功能。
狂掃糧食 ■張秀文在冷藏櫃揀了些魚蛋、凍肉。
防疫用品 ■張秀文拎起支消毒搓手液細心研究，最後都掃了幾支。
杯麵醫肚 ■張秀文掃了一堆杯麵，咁就唔怕肚餓啦。
廁紙必備 ■早前全城瘋搶廁紙，張秀文都唔執輸買番條看門口。
節目煞科 ■張秀文與林盛斌（右）主持的無線節目《你估我唔到》於月初已拍畢最後一集。
女神恨脫單 去年中，張秀文同羅仲謙（謙謙）拍攝新劇《木棘證人》時，一度傳姣電謙謙，事後她否認傳聞，未料今年2月又傳撻着「少年食神」林澄光，張秀文就強調自己仍單身，但都希望今年可以「脫單」！
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        受新冠肺炎疫情影響，面對幕前工作通通煞停，網上平台即成為藝人「疫」境求存的上策。早前，無線咪神張秀文（Sammi）也不諱言，本月拍畢節目《你估我唔到》後，預計到6月都冇工開，換言之至少兩個月冇進帳！本月8日，錄完最後一集《你》後，換上緊身低胸小背心的Sammi到東港城買定糧食、日用品準備「閉關」，其間仲去了電器舖試相機，相信她是想買定「搵食架生」開拓Online市場。



疫情下演藝圈一片死寂，早於2月初已有不少藝人大呻幕前Job驟降，甚至已數月零收入，要開始搣積蓄維生。有見新冠肺炎持續未散，再加上政府上月起實施「限聚令」，4人以上的電影、電視或廣告等商業戶外拍攝工作，必須先申請取得「不反對通知書」，令影視圈進一步受影響，不少歌手、演員紛紛轉戰社交平台，Keep曝光、吸廣告，實行同一眾KOL爭飯碗！早排在「疫」境下，仍為無線節目《娛樂大家10點半》、《你估我唔到》開工的張秀文也坦言：「好幸運仲有少少揸拿，有少少生活動力。」惜拍峻《你》後，預計4至6月都要做「無業遊民」，為慳錢兼避「炎」，她亦講明會日日Stay Home。

心口脹卜卜

  日前完成《你》最後一集錄影後，換上低胸小背心的Sammi往東港城入貨。當日下午5時許，戴上口罩的Sammi先到2樓的電器舖，見她全程主攻數碼相機，不時請教店員之餘，又拎起相機周圍影、狂試自拍功能，估計甚少玩攝影的她打算買定「架生」，踩入KOL界於網上開拓新財路！結果試足20分鐘，Sammi仍未揸定主意，唯有攞份單張返屋企慢慢研究；雖然她披住件冷衫仔，但她轉身離開時，仍掩蓋不住34D好身材！

入手大包米

  隨後，Sammi便走進隔離的超市掃糧食、日用品，她先於冷藏櫃揀了些蔬果、凍肉和魚蛋等，之後又狂擸一堆「宅女」的必備主食——杯麵！經過防疫用品區時，Sammi即駐足細看各種產品成份，似乎都頗有研究，最後她將幾支消毒搓手液放入購物籃。未知是否驚唔夠食呢？後來她又折返揀大米，本來拎住細細包台灣米的Sammi，諗咗一輪還是放低，並選擇了5KG的大包米，相信她一個人都有排食！臨畀錢前，她又抽多一條廁紙走，看來Sammi已為兩個月「閉關」生活作好準備！

採訪：譚壹致、黎寶倫
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