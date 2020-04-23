﻿妹妹婚後繼續做音樂 樂印姊妹靠新歌傾訴心聲

樂印姊妹早前為參與演出的微電影《不可抗力》，度身訂造及主唱主題曲《什麽都可》，她們希望歌曲提醒大家莫忘初心，只要有信念及堅持，不怕任何批評都會捱過兼做得更好，這個亦是她們多年來做歌手的心聲。談到已離開娘家TVB的妹妹烙印將為人妻，她講明婚後會堅持做音樂，暫時未有生B計劃。



妹妹烙印話這歌是她們親身經歷，「無論做歌手、主播、甚至做老師，好多人話畀你聽唔work㗎！你冇可能兩件事都做到㗎！好多負面嘅意見，或者係真心希望你好，但究竟邊個去決定嗰樣嘢得唔得，好定唔好呢？喺你哋眼中乜都做唔到，但喺我哋眼中乜都有可能，於是就有呢個《什麽都可》嘅概念。」



對於參與微電影演出，兩人都話好大挑戰，妹妹要扮傷殘人士瞓在牀，四肢不能動彈，但導演要求高連手和頸的微動作都要做得好。至於向來內歛的家姐樂樺壓力更大，「未拍之前我好擔心嘅，因為我唔係好記到對白，平時我份工要成日講嘢，但記對白又唔同，但導演好好，會幫我哋入嗰個情緒，如果我講對白唔係幾到位，佢就會拉我哋埋一邊同我再傾，咁就即刻有喊戲出現。」



早前圈外男友求婚成功的妹妹烙印，會堅持繼續做音樂，不過都有學寵物美容，希望將來可幫補家計，但跟未婚夫暫時未有生B計劃，因未來奶奶好開通冇壓力，「好多人祝我年生貴子，鍘住，唔好呀！暫時經濟上或者我哋都算好young嘅，因為我湊緊個大B（指未婚夫），真係緣份到佢要落嚟攞債咪生囉！」



撰文：杜淑霞 攝影：李權威



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