﻿許廷鏗怨胡鴻鈞唔覆短訊

許廷鏗昨到電台宣傳新歌《無力感》，談到日前在社交網分享自己的露膊相，他說已是自己的底線，不會有更性感的相，他亦不介意被網民批評身形線條，認為「意像」重要過「圖像」，希望大家將焦點放在該曲的MV上，還大讚張振朗的侄仔在該MV內的演技非常好。



問到有否給胡鴻鈞聽自己的新歌？許廷鏗說有傳短訊給對方，但近期少聯絡。有指胡鴻鈞與蔡思貝傳出戀情，令他與密友胡鴻鈞「反目」，許廷鏗就自言不覺得是反目，較早前他收到胡的短訊稱要先處理工作。問到會否覺得胡「有異性冇人性」？許廷鏗笑言亦期望聽胡的說法，不至於蒙在鼓裏，他傳短訊予胡但未獲回覆，明白各有事情要處理，但「失聯」會令人擔心！圖：資料圖片