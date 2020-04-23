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﻿阿Bob笑老婆心急跌斷韌帶

2020-04-23 列印
■阿Bob和子女齊向受傷的Bob太送吻。
■阿Bob在社交網大讚子女演出表現極好。
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　　阿Bob（林盛斌）和薛家燕等藝人，前晚均有到電視城錄影無線節目《流行經典50年》，該集的主題為母親節，眾嘉賓都帶同家人亮相，阿Bob一家六口拉大隊浩浩蕩蕩登場，即時成為全場焦點！

　　阿Bob一家獻唱農夫的《456 Wing》，由於阿Bob的老婆日前落樓梯不慎失足跌斷韌帶，要坐在輪椅出席，醫生指她或要八至十二星期才能完全康復，阿Bob就笑言，老婆事發時因為心急見他才會差錯腳！問到今年母親節對老婆有何表示？他笑指老婆受傷後甚麼地方也不能去，他與眾子女就齊向她送吻預祝母親節！
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