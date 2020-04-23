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與富豪男友復合撐枱腳 剛力彩芽被寸漠視疫情

2020-04-23 列印
■剛力彩芽被指炫富，一度被Fans鬧爆。
■剛力彩芽與前澤友作傳復合。
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　　日劇《首相閣下的料理人》27歲女星剛力彩芽，前年爆出與44歲超級富豪前澤友作拍拖，但因為太過高調，被指炫富，加上拍拖後的剛力被指無心工作，令形象變得負面。到去年底二人爆出已經分手，剛力亦立即復工。

　　不過，剛力與前澤分手只短短五個月，昨日《週刊文春》網上版就大爆二人已經復合，並被拍到在一家高級食肆撐枱腳，二人均戴上口罩，一前一後步入餐廳。爆出復合後，網民立即寸爆二人，指在政府呼籲勿外出之際，不應出外用膳。圖：資料圖片

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