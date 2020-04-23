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朴有天拖欠31萬賠償費

2020-04-23 列印
■朴有天被指拖欠一名女子精神賠償費用兩年。
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　　韓國男團JYJ前成員朴有天是非不斷，昨日又爆出，原來他在兩年前另一宗案件中被判賠償5,000萬韓圜（約31萬港元）予一名女子，但至今仍未付款！

　　朴有天在2016年曾被四名女子控告性侵，最終獲法庭判沒有嫌疑，他反告對方誣告，其中一名女子獲判無罪，該女子即向朴有天索精神賠償，法院判他要賠償5,000萬韓圜，但至今仍未付款，法院昨日指若朴有天再沒賠錢，可能將他拘留。亦有網民懷疑他的歌迷會收費高昂，可能是財困。

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