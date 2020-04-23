朴有天拖欠31萬賠償費

安徽蕪湖市一名七旬幼稚園員工王姓女子因不滿被減薪，在學童飯菜內落毒報復，導致多名兒童和職員中毒送院。早前一審被判六年，而由於檢方認為判決太輕上訴，上周六二審再改判處有期徒刑八年。二審認為，雖當庭認罪，但無明顯悔罪表現。 據了解，該名年近七旬的王姓女子在蕪湖經開區某幼稚園工作，但上年二月起因不滿被負責人降薪，就將一袋亞硝酸鹽放置其個人儲物櫃中，尋找投毒的機會。上年七月八日，王姓女子將亞硝酸鹽放入園內廚房煮好的飯菜中。 事件導致十名暑期留園班幼兒、兩名教師子女及在園教師出現中毒的情況，他們被送院搶救後陸續康復出院。王姓女子更丟棄剩餘菜品、清洗爐具及打掃廚房等，企圖銷毀證據。

2020-04-20