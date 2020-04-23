  • 2020年4月23日 星期四
  • 20º
  • 91%
熱門： 曾國衞新冠肺炎醫科生匯豐足球教練

日報新聞 > 娛樂

郭偉亮爆怕見自己便便

2020-04-23 列印
■郭偉亮最怕兩樣嘢，其中一樣是自己的大便。
Previous Next

　　郭偉亮昨日任ViuTV《晚吹—有酒今晚吹》嘉賓，他自言錄影時已飲到Wing Wing哋，更在節目中自爆最奇怪的恐懼：「我很驚看到自己的大便，每次完事也馬上擰歪面沖廁，盡量不想看到，之前做身體檢查，也要老婆（葉佩雯）幫我放啲嘢入樽。反而睇老婆大便或幫狗狗執屎又冇問題喎！不知是否小時候屙過啲好勁嘅嘢才嚇親，我也想問問心理醫生。」他表示一生中最怕曱甴及自己的大便，若要先克服其中一項，會先選擇大便，因為曱甴更可怕。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd