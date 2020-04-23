﻿初為父母戰戰兢兢無比興奮 40歲楊怡剖腹誕「小珍珠」 羅仲謙提早做老竇

預產期在下月的楊怡昨日和老公羅仲謙在社交網po一家三口全家福，宣佈愛女已出世，兩人坦言BB較預期早出生，出世時體重較輕，婆婆指她似一粒珍珠，故取乳名「小珍珠」。謙仔昨晚如常開工拍劇，他透露囡囡提早十幾廿日出世，他全程陪產兼親為BB女剪臍帶，笑言自己可能拍得醫生劇多，剪臍帶時沒有手震。



現年40歲楊怡和35歲的羅仲謙，今年情人節宣佈成功「造人」，距楊怡預產期還有約一星期，昨日兩人突然宣佈囡囡已提早出世，一家三口亦拍好親子裝全家福，在社交網報喜！謙仔更貼出自己抱着囡囡的溫馨照片，他留言感謝楊怡為他生BB，「辛苦了我的太太……十月懷胎不是一件簡單的事，我們這一家，我愛你們。」好友梁詠琪、黃智雯、袁偉豪、李施嬅、謝安琪及吳若希等，紛留言祝賀。



楊怡：急不及待分享



楊怡則留言道：「十月懷胎，有辛苦、有開心，這份上天給予我們的禮物，對我們來説是無比幸福，急不及待想和大家分享，這期待已久的禮物，我們已經緊緊的捧在手心中。雖然較預期早了點，但感恩一切順順利利。我們這對新手爸媽，既戰戰兢兢，卻又無比興奮滿足……但願每一個逆境，香港都能平安過渡，願我們的小珍珠擁有堅毅的信心，健健康康，快樂成長，祝福大家。囡囡出世時輕了些，婆婆話她似粒珍珠，所以叫小珍珠。」



謙仔昨日繼續為新劇《陀槍師姐2020》開工拍外景，他透露囡囡比預產期早十幾廿日出生，是於本月16日剖腹出世，健康良好，過程順利，但出世體重不夠6磅，體形細細粒，外母覺得似珍珠。談到囡囡像他，他卻覺得更似胞姐和爸爸，又笑言不可以讚囡囡靚和乖，但自己往往忍不住讚，又坦言對囡囡很掛心，開工期間往返醫院幾累都值得。謙仔入產房陪楊怡生B，親為囡囡剪臍帶時沒手震，他笑言可能拍得多醫生劇，護士當時問他能否應付，他稱應該跟拍劇差不多，當時他帶齊拍攝裝備，見到囡囡出世時，比想像中更感動，親手抱住囡囡的一刻，即使囡囡身上滿佈液體，他亦感到溫馨，覺得囡囡表情很溫柔。



囡囡「收水」日日變樣



謙仔稱囡囡名字交給長輩話事，他現正學餵奶未學換片，BB半夜起身就要餵夜奶，昨日亦因學餵奶而遲返工，「小珍珠」母乳和奶粉都有食，他最驚是自己粗魯屈到囡囡手腳。謙仔指囡囡開始「收水」，樣子每日變，他每日為女兒拍照，手機全是她的照片。「小珍珠」是家中第一位孫輩，是萬千寵愛的掌上明珠。問到是否想再追多個？他指醫生稱要等半年至九個月休養，自己亦要開工至年底！另外，跟謙仔拍攝《陀》劇的陳豪，昨日表示已傳訊息恭喜謙仔夫妻，問到可有分享湊仔經？陳豪說：「之前已有同謙仔傾，都係叫佢有得瞓好瞓！」而已為人母的岑麗香亦隔空送上祝福，「祝福BB食得、屙得、瞓得！早些戒夜奶，爸媽就無咁辛苦！」