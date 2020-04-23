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﻿內地擬辦群星義演騷　王菲獲邀：未知詳情

2020-04-23 列印
■王菲有機會再開金口公開獻唱。
■高曉松發佈《相信未來》宣傳海報。
■高曉松在個人微博貼文透露籌備情況。
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美國樂壇天后Lady Gaga日前為世衞策劃全球巨星鼓勵抗疫慈善騷《同一個世界：共同在家》，反應熱烈。阿里音樂董事長高曉松以總策劃身份，日前宣佈聯同微博、網易雲音樂等平台，發起進行3日的《相信未來》群星義演音樂會，鼓勵「相信國家、相信社會、相信未來」，為身在不同崗位奮鬥的人打氣。高曉松於微博帖文感謝「第一時間表達了參與意願的王菲、那英、吳亦凡、張藝興」，並將公佈其他演出藝人名單。

王菲的經理人陳家瑛昨日就有關消息，回應記者道：「的確有關方面係有聯絡過我哋，但詳情細節都未知。為醫護打氣，為疫情中有需要的朋友共襄善舉籌款，阿菲當然義不容辭，但都要看看時間、地點安排，目前還是磋商階段，等有關方面畀齊資料我哋，先同到大家講阿菲係咪真係做到，謝謝關心。」圖：網上及資料圖片
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