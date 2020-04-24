爆歐錦棠招式愈度愈難 ﻿張建聲﻿﻿將潛能迫晒出來﻿

張建聲（Justin）最近在ViuTV劇集《打天下》飾演倉田保昭兒子兼空手道會主席「武田國全」，他坦承最初獲歐錦棠邀請都擔心未接觸過空手道應付不來，但又想挑戰自己，不過棠哥見他應付到，就會跟武指度更高難度招式給他，將他潛能迫晒出來，但他一度受傷流血則純屬意外。Justin又大讚倉田保昭有大師級氣場，演對手戲令他好緊張，反而對方勁 nice，仲親自教他講日文對白。 採訪：杜淑霞



Justin謂自己對空手道完全冇認識，好驚做不到棠哥要求，「拍之前真係冇接觸過空手道，好擔心應付唔嚟，但當時我啱啱拍完《一秒拳王》套戲，演完拳手，操得都幾fit，都想再挑戰吓自己，睇吓自己做唔做到另一樣嘢。」



開拍前Justin都有上堂學習過空手道，加上以往都有跟老師學習過一些翻滾動作，所以尚算應付到拍攝，怎料棠哥見到他做到就不會放過他，他爆料說：「最搞笑棠哥見到我應付到，就會同動作指導博師傅（梁博恩）度啲更高難度招式俾我，真係將我啲潛能迫晒出嚟。」至於拍攝時他一度受傷流血，他就解釋純屬意外，不過就否認演出太過瞓身，「咁我一向都係咁瞓身，但都會注意安全，都唔想受傷嘅。」



講到初次同大師級的倉田保昭合作，仲有幸演其兒子，Justin大讚對方氣場好勁，「倉田老師嘅氣場都係大師級，我對住佢真係有啲驚，仲要我第一次全日文對方演戲，好彩佢好nice，見我啲日文對白語氣講得唔啱，仲親自教我，真係個好值得尊敬嘅前輩。」講到對白，原來除了日文對白難應付，他更被7頁紙廣東話對白考起，「我演空手道會主席，有場演講戲得我一個人喺度講足7頁紙，由於好多資料性嘅嘢，加上我真係少拍電視劇，好少要一次過背咁長對白，拍之前嗰晚我緊張到瞓唔着，但拍完真係好有滿足感。」



